Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak'ta evde kaçak nargile tütünü imal edip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"Kaçakçılık kanuna muhalefet" suçundan arandığı öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Evde yapılan aramada 85 kilogram kaçak nargile tütünü, paketleme aleti, bin 835 adet boş kutu ve 25 bin adet etiket ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.