Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Alanya'da kaçak tütün operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Alanya'da kaçak tütün operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 85 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, bir şüpheli tutuklandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, R.A'nın Avsallar Mahallesi Akkaş Sokak'ta evde kaçak nargile tütünü imal edip sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

"Kaçakçılık kanuna muhalefet" suçundan arandığı öğrenilen şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalandı.

Evde yapılan aramada 85 kilogram kaçak nargile tütünü, paketleme aleti, bin 835 adet boş kutu ve 25 bin adet etiket ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 06:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar: Türkiye bu alanda dünyanın en iyilerinden
Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı İstanbul Valiliği, 10 Mart'a kadar tüm eylemleri yasakladı Son Dakika: 10 Şubat'tan bugüne kadar 3 bin 138 Esed rejim askeri etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
00:10 Tuba Ünsal'da erkek oyuncuları kızdıracak sözler
21:53 Tuba Büyüküstün çok konuşulan hamam sahnesi hakkında sessizliğini bozdu
21:43 Kutalmış Şehzade'yi canlandıracak
20:20 Ünlü sanatçı Kıvanç Uğraşbul hayatını kaybetti
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 00:27:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]