Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 5 bin 600 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Şekerhane Mahallesi'ndeki bir işyerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, işyeri sahibi M.A.'ya ait 2 araçta 82 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 5 bin 600 adet makaron ele geçirdi. Gözaltına alınan M.A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA