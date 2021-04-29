Alanya'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Alanya'da kaçak tütün operasyonu
29.04.2021 13:58
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 5 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 5 bin 400 adet makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, Tosmur Mahallesi'nde Ömer Koparan Caddesi üzerindeki bir iş yerinde piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, kaçak tütünle doldurulmuş 5 bin 400 adet makaron, çeşitli markalarda 30 bin adet boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili M.T. isimli şüpheli gözaltına alındı. Polis merkezinde hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapılan M.T. savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA
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