Alanya'da kaçak tütünle doldurulmuş 1 milyon 110 adet makaron ele geçirdi - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüpheli üzerine durdurduğu kamyonette kaçak tütünle doldurulmuş 1 milyon 110 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, ilçeye İstanbul plakalı kamyonetle yüklü miktarda kaçak tütün getireceğinin bilgisine ulaşarak çalışma başlattı. Ekipler, ilçeye giriş yapan kamyoneti bir süre takip ettikten sonra Tosmur Mahallesi Alantur mevkisinde saat 04.00 sıralarında durdurdu. Polis, araçta yaptığı aramada koliler içerisinde kaçak tütünle doldurulmuş 1 milyon 110 bin adet makaron ele geçirdi. Ekipler makaronlara el koyarken, olayla ilgili S.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan S. A. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Kanunu'na muhalefet etmek suçları kapsamında işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA