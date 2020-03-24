Alanya'da kaçak ürün operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da kaçak ürün operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde gümrük kaçağı 372 litre antibakteriyel jel ve 3 kilo 750 gram cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da kaçak ürün operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde gümrük kaçağı 372 litre antibakteriyel jel ve 3 kilo 750 gram cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede gümrük kaçağı ürün satışı ve imalatının önlenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Türmenbaşı Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları 07 AIP 703 plakalı otomobili durdurdu. Bunun üzerine araçta arama yapan ekipler gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 372 litre ile 57 kilogram antibakteriyel solisyon jel, 3 kilo 750 gram cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Aracın sürücüsü S.Y. (39) olayla ilgili gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. - ANTALYA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:58 Kaynak: İHA

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