Alanya'da Kaçak ve Sahte İçki Operasyonu
27 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 12 şişe ve 17.5 litre kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 12 şişe ve 17.5 litre kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen '5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçu kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde gümrük kaçağı ile sahte içki satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalar sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında şüphelilerin belirlenen adreslerine savcılıktan alınan arama ve ek koyma kararının ardından baskın düzenledi. Baskında çeşitli cins ve markalarda 12 şişe ve 17.5 litre kaçak/sahte alkollü içki ele geçirilirken, olayla ilgili E.A. ve K.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
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