Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

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Alanya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imalat ve satışına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde sahte içki imalat ve satışına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki imalat ve satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Kızlarpınarı Mahallesi Güzeloğlu Sokak'ta M.E adlı şüpheliyi durdurdu. Zanlının aracında yapılan aramada 120 litre etil alkol ele geçirildi.
Karakoldaki ifadesinde, "etil alkollü dezenfektan üreterek evinin ve arabasının temizliğinde kullanacağını" öne süren şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:38 Kaynak: AA
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