Alanya'da kafeye kaçak nargile tütünü operasyonu - Son Dakika
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Alanya'da kafeye kaçak nargile tütünü operasyonu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir kafeye düzenlediği operasyonda 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da kafeye kaçak nargile tütünü operasyonu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin bir kafeye düzenlediği operasyonda 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya'nın Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kafede yüklü miktarda kaçak nargile tütünü olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. İş yerine baskın düzenleyen ekipler, çeşitli markalarda 140 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirirken, olayla ilgili A.K. gözaltına alındı. Savcılık kararıyla şüpheli A.K. hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Saray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 02:24 Kaynak: İHA
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