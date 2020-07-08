Alanya'da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika

Alanya'da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i yabancı 2 kişiden kapkaç yönetimiyle ziynet eşyası ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 1'i yabancı 2 kişiden kapkaç yönetimiyle ziynet eşyası ve cep telefonu çaldığı iddiasıyla yargılanan sanık, 6 yıl 8 ay hapis cezasına çaptırıldı.

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Güllerpınarı Mahallesi Haşim Neğiş Sokak üzerinde 2015 yılı 11 Ağustos'ta meydana gelen olayda, T. K. isimli kadın yolda yürüdüğü sırada yanına motosikletle yanına yaklaşan şüpheli para istedi. Türkan K. şüpheliye direndi ancak başarılı olmadı. Bunun üzerine motosikletli şüpheli T. K.'nin kolundaki 14 ayar bilekliği alarak hızla uzaklaştı.


Olaydan bir hafta sonra Cikcilli Mahallesi yürüyen İsveç vatandaşı J. K. M. isimli erkek turist (28) yanına bisikletiyle gelen bir şüpheli adres sorma bahanesiyle cep telefonunu alarak kaçtı. Mağdur T. K. ve J. K. M.'nin polis merkezine giderek şikayetçi olması üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası 2 olaya karışan şüphelinin Mehmet Fatih E. (30) olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir köprü altında gizlendiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Fatih E. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası


Hükümlülüğü devam eden Mehmet Fatih E.'nin bir süre sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Tutuksuz yargılanan sanık Mehmet Fatih E., 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık katılmazken avukatı hazır bulundu. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanığa 6 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmanın ardından polis ekip Mehmet Fatih E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Mehmet Fatih, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:43 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kapkaççıya 6 yıl 8 ay hapis - Son Dakika
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