Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı

Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı.

Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı. Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. 

İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.

Görüntü Dökümü

----------------

Yollardan genel görüntü (cep telefonu görüntüsü)

Haber: Engin ANAK- Kamera: Antalya-DHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:26 Kaynak: DHA

Antalya, Konya, Kar, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Ücretli Poşet Uygulaması Devreye Girdi! Marketler Sadece Bir Şartla Poşeti Ücretsiz Verecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 11:19:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]