Alanya'da Kar Nedeniyle Kapanan Yol 4 Saat Sonra Açıldı

ANTALYA'nın Alanya
ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'yı Konya
'ya bağlayan karayolu kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı. Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları
'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak
yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran yağış nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi
ekipleri sevk edildi.
İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından yol, yaklaşık 4 saat sonra gece yarısı ulaşıma açılabildi. Karayolunda araçlarıyla mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri bölgede gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi.
Görüntü Dökümü
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Yollardan genel görüntü (cep telefonu görüntüsü)
Haber: Engin ANAK- Kamera: Antalya-DHA)