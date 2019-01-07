Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kar ve Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı

Alanya'da Kar ve Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Alanya'da Kar ve Heyelandan Kapanan Yollar Açıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kar ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollar Büyükşehir Belediyesi ekiplerince açıldı.

Alanya ve çevresinde bir süredir etkili olan yağışlı hava özellikle yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış Taşatan mevkiinde heyelana, yüksek kesimlerdeki kar yağışı ise yolların kapanmasına neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, iş makineleri ile kapanan yollara anında müdahale etti. Taşatan mevkiinde araçlarıyla çamura gömülen 5 kişilik aile Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Taşatan'da heyelan ve kar nedeniyle kapanan yollar açılırken, bölge sakinlerinin ilçeyle bağlantısı yeniden sağlandı.

YOLA DÜŞEN KAYA KALDIRILDI

Alanya Gedevet Yaylası Yolu'nda da kar temizleme çalışması yapıldı. Yayla yolu ekiplerinin yoğun çalışmasıyla tekrar ulaşıma açıldı. Uzunöz Mahallesi'nde heyelan nedeniyle yola düşen kaya ulaşımı engelledi. Ekipler iş makineleriyle kayayı yoldan kaldırdı ve mahalleye ulaşım yeniden sağlandı. Fakırcalı-Sapadere- Beyreli grup yolunda oluşan heyelan kaldırıldı ve yol trafiğe açıldı.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:08 Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Güncel
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