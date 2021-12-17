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Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

17.12.2021 14:57
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesi Çamlıca Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 3 vatandaşı, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Çamlıca Yaylası'nda yola çıkan ve araçları kara saplanan 3 vatandaşı, Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kurtardı.

Alanya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Akşam saatlerinde Çamlıca Daloğlu Yayla Yolu üzerinde 3 kişinin bir araçta mahsur kaldığı ihbarı ile yola çıkan ekipler, yayla yoluna ulaşıp vatandaşları kurtardı. Ekiplerin yardımı ile araçları kardan kurtulan vatandaşlar Alanya'ya döndü. Ayrıca Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeni ile Çamlıca Daloğlu, Çamlıca Tangur, Keşbeleni, Kozarası, Sülüklü, Kaplanhanı, Özvadi ve Karapınar yaylalarında kapanan yolları açarak yaylada çobanlık yapan vatandaşların da ilçeye ulaşmalarını sağladı.

"Hayvanları ile mahsur kaldılar"

Kar aniden bastırınca koyunları ile mahsur kaldıklarını ve Alanya'ya dönemediklerini belirten vatandaşlar, "Alanya Belediyesi ekipleri Hızır gibi yetiştiler. Hem bizleri hem de hayvanlarımızı kurtardılar" diye konuştular. - ANTALYA

Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı
Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı

Alanya Belediyesi, Antalya, Çamlıca, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da kara saplanan araçta mahsur kalan vatandaşları belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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