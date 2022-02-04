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Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı - Son Dakika

Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

04.02.2022 15:46
Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırsal bölgede kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan Rumen milli bisikletçi Tudor Ghotic jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Romanyalı yol bisikletçisi antrenman sırasında kar ve tipi nedeniyle Bayır Mahallesi Takanlar mevkisinde mahsur kaldı.

Ghotic'in ihbarı üzerine, bölgeye Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Güzelbağ Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmayla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan Rumen bisikletçiyi kurtardı.

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Jandarma, Alanya, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da karda mahsur kalan Rumen milli bisikletçi kurtarıldı - Son Dakika


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