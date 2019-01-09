Alanya'da Karda Mahsur Kalanları Büyükşehir Ekipleri Kurtardı

Alanya'nın Gedevet Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.

Alanya'nın Gedevet Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri kurtardı.



Soğuk ve yağışlı hava, turizm merkezi Alanya'nın yüksek kesimlerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Toroslar'a yağan kar 30 santimetreyi aştı. Kar görme hevesiyle yaylalara çıkan bazı vatandaşlar kar yağışının artması ve yolların kapanması nedeniyle mahsur kaldı. Kar yağışının yoğun olarak hissedildiği Gedevet Yaylası'nda araçlarıyla yolda kalan 4 genç, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Kırsal Alan ekipleri tarafından kurtarıldı.



Telefonla yardım istediler



Telefonla yardım isteyen gençlerin ihbarı üzerine harekete geçen Büyükşehir ekipleri, yolu greyderle açarak geçişlerini sağladı. Öte yandan Alanya Kırsal alan ekipleri, Taşatan ve Gedevet Yaylası'nın yanı sıra Gümüşkavak, Yalçı Kuşyuvası bağlantı yolunda da kar mücadelesi gerçekleştirdi. Karla kaplanan ve araçların geçmesine imkan vermeyen yol kepçenin karı temizlemesiyle araç trafiğine açıldı. - ANTALYA

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