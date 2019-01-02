Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kardan Ulaşıma Kapanan Yol, 4 Saat Sonra Açıldı

Alanya'da Kardan Ulaşıma Kapanan Yol, 4 Saat Sonra Açıldı

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'nın Konya'ya bağlandığı yol kapandı.

Alanya'da Kardan Ulaşıma Kapanan Yol, 4 Saat Sonra Açıldı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Alanya'nın  Konya'ya bağlandığı yol kapandı. Ekiplerin 4 saatlik çalışması sonucu yol, açılırken, mahsur kalanlar da kurtarıldı.

Alanya'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde bulunan ve Alanya'yı Konya'ya bağlayan Kuşyuvası- Çatak yolunda kar yağışı etkili oldu. Dün akşam etkisini artıran kar yağışı nedeniyle yol, ulaşıma kapandı. Bölgeye Karayolları ve Alanya Belediyesi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yapılan yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol, gece yarısı ulaşıma açılabildi. Araçlarıyla yolda kalanlar da kurtarıldı. Alanya Belediyesi ekipleri ise bölgeye gizli buzlanmaya karşı uyarıcı levhalar yerleştirdi. - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:42 Kaynak: DHA

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