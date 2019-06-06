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Alanya'da kardeşini öldüren ağabey tutuklandı

58 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan ve dün yakalanan Deniz Bacak (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'da kardeşini öldüren ağabey tutuklandı, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali Bacak'ı (36) tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan ve dün yakalanan Deniz Bacak (55), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alanya çevre yolunda geçen 28 Mayıs'ta meydana gelen olayda, Deniz Bacak ile kardeşi Mehmet Ali Bacak arasında, iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Deniz Bacak'ın tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali Bacak, vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. Deniz Bacak olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali Bacak, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali Bacak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. 
'BEN O DEĞİLİM'
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ve jandarma, firari ağabey Deniz Bacak'ın Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Deniz Bacak, olaydan 9 gün sonra dün gece jandarma tarafından yapılan baskınla saklandığı yerde yakalandı. Deniz Bacak, baskında kimliğini sonra jandarmaya, "Kimliğim yanımda yok. Konya'dan bayram tatiline geldim. Aradığınız her kimse ben o değilim" dedi. Gözaltına alınan Deniz Bacak, Side Jandarma Karakoluna götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirilen Deniz Bacak, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Manavgat Adliyesi İnfaz Bürosu Savcılığı'nda işlemleri tamamlanan Bacak, daha sonra Alanya Adliyesi'ne gönderildi. Deniz Bacak, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 06:46 Kaynak: DHA
Antalya, Alanya, Güncel
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