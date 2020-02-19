Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alanya'da kasten öldürme suçundan aranan şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli E.Y.'nin Alanya'da olduğu bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası şüphelinin Kızlarpınarı Mahallesi Asri Mezarlık Caddesi üzerindeki bir evde gizlediğini tespit ederek eve baskın düzenledi. Baskında adreste bulunan E.Y. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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