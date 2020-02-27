Alanya'da kayalıklara düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kayalıklara düşen genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

Alanya'da kayalıklara düşen genç kız hayatını kaybetti

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalede dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen Berna Yaman (19) yaşamını yitirdi.

Alanya'da kayalıklara düşen genç kız hayatını kaybetti, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kalede dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden kayalıklara düşen Berna Yaman (19) yaşamını yitirdi.


Olay, saat 01.00 sıralarında Alanya'nın Hisariçi Mahallesi Bademlik mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre H.D. ve M.C.M. isimli erkek arkadaşlarıyla alkol alan Berna Yaman, dengesini kaybedince yaklaşık 10 metreden kayalıklara düştü. Durumu fark eden arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmada Yaman'ın kayalıklar üzerindeki cesedine ulaştı. İtfaiye yardımıyla kayalıklar üzerinden alınan Yaman'ın cansız bedeni, polis ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili Yaman'ın arkadaşları H.D. ve M.C.M. polis tarafından gözaltına alındı. H.D. ve M.C.M.'nin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:14 Kaynak: İHA
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