Alanya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kale surlarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Sarp kayalık olması nedeniyle helikopterle bulunduğu yerden alınan cesedin, dün kayıp başvurusunda bulunulan Feyyaz Şahiner'e (25) ait olduğu değerlendiriliyor.
Alanya'da oturan ve kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Feyyaz Şahiner, dün ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Feyyaz Şahiner'in bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını inceleyen polis, Feyyaz Şahiner'in en son dün saat 09.30 sıralarında motosikletiyle Alanya Kalesi'ne doğru çıktığını tespit etti.
Feyyaz Şahiner'in yakınları ve arkadaşları da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti. Cesedin Feyyaz Şahiner'e ait olup olmadığı yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.