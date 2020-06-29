Alanya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Alanya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kale surlarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde kale surlarındaki kayalıklarda erkek cesedi bulundu. Sarp kayalık olması nedeniyle helikopterle bulunduğu yerden alınan cesedin, dün kayıp başvurusunda bulunulan Feyyaz Şahiner'e (25) ait olduğu değerlendiriliyor.

Alanya'da oturan ve kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen Feyyaz Şahiner, dün ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Feyyaz Şahiner'in bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları ve mobese kayıtlarını inceleyen polis, Feyyaz Şahiner'in en son dün saat 09.30 sıralarında motosikletiyle Alanya Kalesi'ne doğru çıktığını tespit etti.

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Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, sabah Cilvarda Burnu yakınlarında Şahiner'in motosikletini park halinde buldu. Bölgenin yaklaşık 200 metre aşağısındaki kayalık bölgede de bir erkek cesedi olduğu görüldü. Bunun üzerine sağlık ve itfaiye ekiplerinden destek istendi. Bölgenin sarp kayalık olması nedeniyle ekipler cesedin bulunduğu bölgeye inmekte güçlük çekti. Feyyaz Şahiner'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bölgeden çıkarılmasının güç olması nedeniyle ekipler helikopter desteği talep etti. Savcılık incelemesinin ardından olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle ceset bulunduğu yerden alınarak otopsi ve kimlik tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Feyyaz Şahiner'in yakınları ve arkadaşları da olay yerine gelerek ekiplerin çalışmasını takip etti. Cesedin Feyyaz Şahiner'e ait olup olmadığı yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.


Alanya, Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'da kayalıklarda erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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