Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Aranıyor

Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Aranıyor

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce kaybolan İngiliz turist aranıyor.

Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Aranıyor, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce kaybolan İngiliz turist aranıyor.

Tatil için eşi Nadia Faye Marya ile ilçeye gelen 58 yaşındaki Gary John Long, 1 Ocak'ta Mahmutlar Mahallesi'nde kaldığı apart otelden "Çarşıya gidiyorum." diyerek ayrıldı.

Eşinin eve dönmemesi üzerine Marya, durumu jandarmaya bildirdi.

Turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA

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