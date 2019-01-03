Alanya'da Kaybolan İngiliz Turist Aranıyor
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gün önce kaybolan İngiliz turist aranıyor.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde iki gün önce kaybolan İngiliz turist
aranıyor.
Tatil için eşi Nadia Faye Marya ile ilçeye gelen 58 yaşındaki Gary John Long
, 1 Ocak'ta Mahmutlar
Mahallesi'nde kaldığı apart otelden "Çarşıya gidiyorum." diyerek ayrıldı.
Eşinin eve dönmemesi üzerine Marya, durumu jandarmaya bildirdi.
Turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 04:29 Kaynak: AA
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