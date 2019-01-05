Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kaybolan İngiliz Turistin Cesedi Bulundu

Alanya'da Kaybolan İngiliz Turistin Cesedi Bulundu

56 dakika önce İlandır

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan 58 yaşındaki İngiliz turist jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde muz bahçesinde ölü olarak bulundu.

Alanya'da Kaybolan İngiliz Turistin Cesedi Bulundu, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 gündür kayıp olan 58 yaşındaki İngiliz turist jandarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde muz bahçesinde ölü olarak bulundu.

Yılbaşı tatilini geçirmek için Alanya'ya eşi Nadia Faye Marya ile gelen İngiliz vatandaşı Gary John Long (58), 1 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek Mahmutlar Mahallesi'ndeki kaldığı apart otelden ayrıldı. Long'un dönmemesi üzerine durumundan şüphe duyan eşi Nadia Faye Marya, Mahmutlar Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Long'un bulunması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek İngiliz turistin gittiği noktaları belirleyen ekipler, akşam saatlerinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir muz bahçesinde cansız bedenine ulaştı. Yapılan ilk incelemede cesette herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtildi. Savcılık ve jandarma incelemelerinin ardından Long'un cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:04 Kaynak: İHA

Antalya, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızlarının Zanlısı Emniyete Getirildi Çocuklarının Boşanma Davası İki Aile Arasında Silahlı Çatışmaya Neden Oldu! Ölü ve Yaralılar Var

Son Dakika! Bursa'da Sondaj Kuyusunda Sıkışın İşçileri Kurtarmaya Gidenler Zehirlendi: 2 Ölü, 4 Yaralı Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 21:00:31. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kaybolan İngiliz Turistin Cesedi Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]