Yamaçtan inen sağlık ekibi, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekibi ise ölen kişinin, yakınları tarafından bir gün önce kayıp başvurusu yapılan E.E. (32) olduğunu tespit etti.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da kayıp ihbarı yapılan kadın uçurumda ölü bulundu - Son Dakika

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