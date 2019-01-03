Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kayıp İngiliz Turist 2 Gündür Aranıyor

Alanya'da Kayıp İngiliz Turist 2 Gündür Aranıyor

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 58 yaşındaki İngiliz turistten 2 gündür haber alınamıyor.

Alanya'da Kayıp İngiliz Turist 2 Gündür Aranıyor, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle beraber tatil yapan 58 yaşındaki İngiliz turistten 2 gündür haber alınamıyor. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Yılbaşı tatilini geçirmek için Alanya'ya eşi Nadia Faye Marya ile gelen İngiliz vatandaşı Gary John Long (58), 1 Ocak Salı günü saat 13.00 sıralarında 'Çarşıya gidiyorum' diyerek Mahmutlar Mahallesi'ndeki kaldığı apart otelden ayrıldı. Long'un dönmemesi üzerine durumundan şüphe duyan eşi Nadia Faye Marya, Mahmutlar Jandarma Karakoluna giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Long'un bulunması için çalışma başlattı. Ekiplerin şu ana kadar yaptıkları çalışmalarda bir sonuç elde edilemedi. Kayıp turistin bulunması için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:33 Kaynak: İHA

Yılbaşı, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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