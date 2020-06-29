Alanya'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu - Son Dakika

Alanya'da kayıp olarak aranan genç ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranan genç, ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp olarak aranan genç, ölü bulundu.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin bir gün önce kayıp başvurusu yaptığı Feyyaz Şahiner'i (25) bulmak için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, gencin en son Hisariçi Mahallesi Cilvarda Burnu mevkisinde olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, Alanya Kalesi surlarının yaklaşık 200 metre altındaki kayalıklarda gencin cesedini buldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteriyle bulunduğu yerden alınan Şahiner'in cesedi Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi.

Gencin cenazesi daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şahiner'in surlardan dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:37 Kaynak: AA

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