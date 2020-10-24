Alanya'da kayıp yaşlı adamı jandarma buldu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde kayıp başvurusu yapılan 79 yaşındaki kişi jandarma ekiplerince mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Alanya Türktaş Mahallesi'nde yaşayan Sinan Erdoğan, 79 yaşındaki babası Ahmet Erdoğan'ın evden haber vermeden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği yönünde jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarla Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kayıp yaşlı adamı arama faaliyeti için 1 komando timi, 2 asayiş timi, 1 iz takip köpeği için bölgeye hareket etti. AKUT ekipleri ve vatandaşlarında destek verdiği aramada yaşlı adamın düştüğü yerde mahsur kaldığı belirlendi. Ahmet Erdoğan'ın yanına inen jandarma sedyeye aldığı yaşlı adamı güvenli bölgeye çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA