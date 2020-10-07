Alanya'da kayıt dışı tur yapan teknelere tepki - Son Dakika

Alanya'da kayıt dışı tur yapan teknelere tepki

Pandemi kurallarına uyarak çalışan tur tekneleri, kayıt dışı teknelerden şikayetçi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde pandemiden dolayı işleri durma noktasında gelen günü birlik tur teknesi sahipleri, kayıt dışı tur yapan teknelere tepki göstererek yetkililerden yardım istedi.

Pandemi döneminden dolayı sezona geç başlayan ve sıkıntılı günler geçirdiklerini aktaran Alanya İskelesi'nde faaliyet gösteren günü birlik tur teknesi sahipleri, birde kaçak tur düzenleyenlerle başlarının dertte olduğunu söyledi. Tekneciler bu konu hakkında yetkililerden yardım istedi.

" Tüm teknelerde kurallara eksiksiz uyuyoruz"

Alanya Yatçılar Kooperatifi Başkanı Bülent Elbeller, pandemi döneminde teknelerde korona virüs tedbirlerini eksiksiz yaptıklarını söyledi. Elbeller, " Korona virüs tedbirleri kapsamında teknelerimizin kapasitelerini yüzde 50 düşürerek sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyoruz. Ayrıca Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı yetkilileri teknelerde aralıksız denetimlerini sürdürüyor. Bu konu da misafirlerimizin gönlü rahat bir şekilde tekne turlarına katılabilirler. Tüm teknelerde kurallara eksiksiz uyuyoruz" dedi.

"Kaçak faaliyet gösteren tekne sayısı 12-13 buldu"

Kayıt dışı tur faaliyeti gösteren teknelerin Alanya için bir kanayan yara olduğunu aktaran Elbeller, " Alanya'da faaliyet gösteren 3 yolcu taşıma kooperatifi belediyemizin öncülüğünde bir encümen kararıyla tekne sayılarımızı 82 olarak belirledik. Bundan sonraki süreçte bu sayıdan fazla tur teknesi olmayacağı yönünde bir protokol imzaladık. Yalnız bu pandemi döneminde bunu fırsat bilen bazı kişiler oldu. Bu kişiler kooperatife üye olmadan ve belediye ruhsatlarını almadan faaliyet göstermeye başladılar. Bu konuyla ilgili yetkililerden yardım istiyoruz. Çünkü bu Alanya için çok acı bir olaya dönüşecek. Diğer üye olan arkadaşlarımız gergin. O kişiler üye olmadan faaliyet gösterdiği için haklarının yendiğini düşünüyorlar. Bizlerde yönetim olarak öyle düşünüyoruz. Bu konuda belediye ve sahil güvenlik ekiplerinin gereken tedbirleri almasını talep ediyoruz. Kaçak faaliyet gösteren tekne sayısı 12-13'ü buldu. Bunlarla ilgili zaten biz gereken tespitleri yaptık ve gereken mercilere de bildirdik. Şuana kadar bu konu hakkında herhangi bir denetim olmadı" diye konuştu.