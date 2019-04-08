Alanya'da Kazak Kadın Turisti Döven Polise 740 TL Para Cezası

Alanya'da Kazak kadın turisti döven polise 740 TL para cezası Kazak kadının avukatı : "Tümüyle hukuka aykırı bir ceza"ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak kadın turisti copla vurup yere düşürdükten tekleyen polis memuru 740 TL para cezasına çarptırıldı.

Alanya'da Kazak kadın turisti döven polise 740 TL para cezası

Kazak kadının avukatı : "Tümüyle hukuka aykırı bir ceza"



ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde Kazak kadın turisti copla vurup yere düşürdükten tekleyen polis memuru 740 TL para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, polis memurunun bu cezasını da sabıkasız olmasını dikkate alarak, erteledi. Dayak olayını izleyen meslektaşı ise davadan beraat etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kazak kadının avukatı Halime Şenli, "740 lira para cezasına hüküm verilmiş. Çok düşük bir ceza. Tümüyle hukuka aykırı bir ceza" dedi.

Olay, 4 Ekim 2017 tarihinde Türkmenbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru İ.K. ile İ.U., akıl sağlığı yerinde olmayan bir kadının etrafa saldırdığı ihbarını alarak harekete geçti. İddiaya göre Ronakhan Arıpova, 'Arabaya bin' diyerek, kendisini ikaz eden polislerden İ.K.'ye tokat attı. Daha sonra polis memuru İ.K. de kadını, copla vurarak yere düşürdükten sonra tekmeledi. Polis memuru İ.U. ise olaya müdahale etmeyerek olan biteni izledi. Yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis memuru 1 ay tutuklu kaldı

Olay sonrası hakkında soruşturma başlatılan polis memuru İ.K. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kullanarak silahla, kendisini savunamayacak kişiyi yaralama' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan polis memuru, 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

Duruşmada polise günlüğü 20 TL'den 740 TL para cezası verildi

Polis memuru İ. K. ve meslektaşı İ.U.'de 'suça iştirakten' sanık olduğu gerekçesiyle 7 Şubat günü Alanya 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşına çıktı. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan sanık polis memuru İ.K. 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı kasten yaralama' suçundan 180 gün hapis cezasına çarptırıldı. İ. K.'ye 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 37 güne düşürdükten sonra günlüğü 20 TL'den 740 TL para cezasına çevirdi. Ceza, polis memurunun sabıkasız olması dikkate alınarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında ertelendi. Meslektaşı İ.U. ise beraat ettirildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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