Alanya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın bir kısmı çöktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın bir kısmı çöktü - Son Dakika

Alanya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın bir kısmı çöktü

6 saat önce

Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olmasına rağmen baba ve oğlun oturduğu 5 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılmış olmasına rağmen baba ve oğlun oturduğu 5 katlı binanın bir kısmı çöktü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki binanın en üst katının bir kısmında çökme meydana geldi.

Olay yerine gelen Kaymakamlık v Belediye görevlileri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Evde yaşayan Sonat Durukan ve oğluna kalacak yeni bir yer bulundu.

Durukan, binadaki daireye bir yıl önce kirası uygun diye taşındıklarını söyledi.

Binanın zemin katında yaşadığını anlatan Durukan, "Kentsel dönüşüme giren binanın üst katları çürümüştü. Sabah büyük bir gürültü ile uyandık. Sonra yetkililer geldi ve girmenin yasak olduğunu söylediler." dedi.

Alanya'da kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın bir kısmı çöktü

Cumhuriyet Mahallesi, Kaymakamlık, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 06:05 Kaynak: AA
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