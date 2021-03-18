Son dakika: Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında 4 yıl 7 ay ile 6 yıl 6 ay 26 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma kapsamında "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası olan M.K, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, gizliliğin ihlali" suçundan 4 yıl 7 ay ve 7 gün hapis cezasıyla aranan A.K. ve "hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihmal etme" suçundan 6 yıl 6 ay 26 gün hüküm giyen K.Ç. adreslerinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA