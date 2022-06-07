Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından toplamda 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar birimi tarafından yapılan saha çalışmasında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari K.K. yakalandı. Yine yapılan çalışmada B.E. isimli şahıs yakalanırken, şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda silahla yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 2 şahıs Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA