Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

07.06.2022 17:50
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından toplamda 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve yağma suçlarından toplamda 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar birimi tarafından yapılan saha çalışmasında; banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari K.K. yakalandı. Yine yapılan çalışmada B.E. isimli şahıs yakalanırken, şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda silahla yağma suçundan 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından 2 şahıs Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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