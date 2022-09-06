Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı

06.09.2022 14:00
Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı

Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya'da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü yakalandı.

Alanya Asayiş Büro Amirliği Aranan Şahıslar ekipleri bir süredir aranan şahıslar yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, mala zarar verme ve nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D., ve hırsızlık suçundan 6 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan G.S'yi bir süre takibe aldı. Daha sonra iki şahıs düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Asayiş Büro, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da 2 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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