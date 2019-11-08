Son Dakika Haberleri: Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile vurdu

Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile vurdu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 800 metre açıkta denizde yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Alanya'da kimliği belirsiz ceset sahile vurdu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaklaşık 800 metre açıkta denizde yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Onlarca yerli ve yabancı turisttin denize girdiği anlarda sahile kadar gelen ceset denizden çıkartılıp morga götürülürken cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, denize açılan gezi teknesinin kaptanı, Alanya Kalesi açıklarında bir erkek cesedinin su yüzeyinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, cesedin bulunduğu bölgeye gitti. Yabancı uyruklu ve 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve sahile kadar yanaşan ceset ekipler tarafından sudan çıkartılıp ceset torbasına konuldu. Plajda bulunan onlarca yerli ve yabancı turist ise olan biteni şaşkın gözlerle izledi. Yarı çıplak cesedin üzerinde yapılan ilk incelemede, kolunda Side'de bir otele ait bileklik bulundu. Yapılan incelemenin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Her hangi bir yara izine rastlanılmayan cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.


Öte yandan, cesedi bulunan turistin Manavgat'taki kaldığı otelden beraberindeki 3 kişiyle sabah saatlerinde Alanya turuna çıktıkları öğrenildi. - ANTALYA

Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:52 Kaynak: İHA
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