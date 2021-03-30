Alanya'da kırmızı çizgi çekildi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' paylaşımının ardından Antalya'nın Alanya ilçesinde de 'Kırmızı çizgi' uygulamasına başlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayaların trafikteki güvenliğinin sağlanması ve yaya geçişlerine farkındalığının oluşturulması amacıyla başlatılan "Kırmızı Çizgi" uygulaması kapsamında, Alanya genelinde birçok noktada yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Atatürk Caddesi ve Barbaros Caddesi'ndeki bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Uygulamaya Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrenciler de eşlik etti. Alanya'da şu ana kadar 30 noktada yapılan uygulama, yarın itibarıyla trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde yapılarak tamamlanacak.

Kaymakam Ürkmezer: "Amacımız burada yaya geçitlerine dikkat çekmek"

Uygulama hakkında bilgi veren Alanya Kaymakamı Ürkmezer, Alanya merkezindeki bir yaya geçidini sembolik olarak boyadıklarını söyledi. Ürkmezer, "Bütün Alanya'daki ana caddelerde, bütün ışıksız yaya geçitlerinde aynı şekilde çalışmaları yapıyoruz. Emniyet bölgesi ve jandarma bölgesinde çalışmalar var. Amacımız burada yaya geçitlerine dikkat çekmek. Hepimiz aynı zamanda hem yaya olarak hem de araç sürücüsü olarak bazen araçta yolculuk ederek trafiğin öznesi oluyoruz. Yaya geçidinde kızdığımız şeyleri sürücü olarak kendimiz yapabiliyoruz. Amacımız bunun önüne geçmek, yayaya öncelik tanımak, ışıklı geçitlerde herkes zaten kuralları biliyor, bütün ışıksız geçitlerde yayalara öncelik tanımak, yaya gördükleri zaman özellikle Alanya gibi trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde saygı duymaya bu sayede de canlarımızı korumak istiyoruz" dedi.

Başkan Yücel: "Halkın trafiğin duyarlılığı daha önemli"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ise şunları söyledi: "Biz yerel yöneticiler İçişleri Bakanlığımızın yaya öncelik haklarının verilmesi ve kanunlaştırılmasından sonra çalışmalarımızı hepsini bir fiil tüm caddelerde uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamak önemli değil ama burada halkın ve trafiğin duyarlılığı daha önemli. Yapması bizden bunu uygulamak halkın kendisinden. Önce insan, yayaya saygılı bir trafik akışının olması." - ANTALYA