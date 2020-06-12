Alanya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü şarkıcı Lara'ya çarptı - Son Dakika

Alanya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü şarkıcı Lara'ya çarptı
Alanya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü şarkıcı Lara'ya çarptı ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı.
Alanya'da kırmızı ışıkta geçen sürücü şarkıcı Lara'ya çarptı
ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kırmızı ışıkta geçen sürücü kaldırımda yürüyen şarkıcı Lara ve yeğenine çarptı. Kazada Lara ve yeğeni hafif yaralandı.
Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan 06 BFB 859 plakalı aracın sürücüsü karşı yönden gelen araca çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce karşıdan gelen hafif ticari araca daha sonra kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle yolun kenarında bulunan kafeye giren, kaldırımdaki yayalar da altında kaldı. Henüz kimliği belirlenemeyen sürücünün durumunun iyi olduğu bildirilirken, kaldırımda çarptığı yayalardan birinin şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiye ekipleri sevk edilirken, hafif yaralanan Lara ve yeğeni ambulansla hastaneye sevk edildi. Araç daha sonra çekici yardımıyla kafeden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:36 Kaynak: DHA
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