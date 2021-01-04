Alanya'da kısıtlama ihlaline ceza yağdı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde yılbaşı gecesi sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 187 kişiye toplam, 534 bin 697 TL idari para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 31 Aralık-4 Ocak tarihlerindeki arasında ilçe genelinde aralıksız denetim yaptı. Polis sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını dışarı çıkarak ihlal eden ve maske takmayan 70 kişiye toplam 206 bin 647 TL cezai işlem uyguladı.

Jandarma kurallara uymayan 100 kişiye ceza kesti

Jandarmanın gerçekleştiği denetimlerde ise 117 kişiye toplam 328 bin 50 TL idari para cezası kesildi. Buna göre ilçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan, maske takmayan ve sosyal mesafe kurallarına uymayan toplamda 187 kişiye 534 bin 697 TL para cezası uygulandığı belirtildi. - ANTALYA