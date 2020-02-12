Alanya'da kongre merkezinin kablolarını çalan 2 hırsız yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kongre merkezinin enerji nakil kablolarını çaldıkları gerekçesiyle jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, dün saat 14.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki kongre merkezinde bulunan enerji nakil kabloların çaldığı ihbarını alarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları incelemelerde hırsızlık şüphelilerinin İ. K. ve H. D. olduğunu ve Antalya plakalı otomobil olay yerinden uzaklaştıklarını tespit etti. Tespit üzerine çalışma başlatan ekipler, Konaklı Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde kablo hırsızlığında kullanılan aracı durduruldu. Araç içerisinde bulunan hırsızlık şüphelileri ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.K. ve H. D. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA