Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Yayalara Çarptı
1 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki trafik levhasına çarptı daha sonra yayaların arasına daldı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki trafik levhasına çarptı daha sonra yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Y.'nin idaresindeki 34 L 3014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, önce trafik levhalarına ardından Ayşe Azdural ile eşi Ali Azdural'a çarptı. Kazada Azdural çifti yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi
Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:06 Kaynak: İHA
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