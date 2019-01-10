Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Yayalara Çarptı

Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Yayalara Çarptı

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki trafik levhasına çarptı daha sonra yayaların arasına daldı.

Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Yayalara Çarptı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil önce önündeki trafik levhasına çarptı daha sonra yayaların arasına daldı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Y.'nin idaresindeki 34 L 3014 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, önce trafik levhalarına ardından Ayşe Azdural ile eşi Ali Azdural'a çarptı. Kazada Azdural çifti yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedavi alınan çiftin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobil Devi Jaguar Land Rover, 5 Bin Kişiyi İşten Çıkaracak Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor

Cyle Larin'den Burak Yılmaz'a Övgü: Burada Olması Gerçekten Güzel Genç Kadından 66 Yaşındaki Ev Sahibine Çıplak Fotoğraflı Şantaj
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 18:55:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da Kontrolden Çıkan Araç Yayalara Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]