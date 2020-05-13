Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi - Son Dakika

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Alanya'da kontrolden çıkan otomobil ortalığı savaş alanına çevirirdi
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarptı. Kazada ortalık savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa yönüne ilerleyen Mehmet D.'nin (52) idaresindeki 07 AIR 758 plakalı otomobil, aynı yolda ilerleyen sürücüsü öğrenilmeyen 07 NDM 76 plakalı motosiklete çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapmasıyla kontrolden çıkan otomobil yolun sağındaki park halinde bulunun 07 AFF 202 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobilde çarpmanın şiddetiyle öndeki park halinde bulunan 07 N 4428 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada ortalık savaş alanına dönerken şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Kazalı araçların çekici yardımıyla bulunan yerden alınmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 06:12 Kaynak: İHA
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