Alanya'da korkutan atölye yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da korkutan atölye yangını - Son Dakika

Alanya'da korkutan atölye yangını

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir havalandırma atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Alanya'da korkutan atölye yangını, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir havalandırma atölyesinde çıkan yangın, yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangının yerleşim yerine yakın olması paniğe neden olurken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, saat 11.00 sıralarında Kestel Mahallesi Dimçayı Caddesi üzerindeki bir havalandırma atölyesinde meydana geldi. İçerisinde çok sayıda klima, ısıtma-soğutma sistemleri, plastik kapı ile pencere ve montaj malzemeleri olan 2 katlı işyerinden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen, 6 itfaiye, 1 arazöz ve çok sayıda itfaiye personeli yangına müdahale etti. Ekipler yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Yangın sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği atölyede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Jandarma geniş güvenlik önlemi alırken, ambulans aracı olay yerinde hazır bekletildi. Yangının yerleşim bölgesine yakın olması ise paniğe neden oldu. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. - ANTALYA

İtfaiye, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:39 Kaynak: İHA
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