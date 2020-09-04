Alanya'da korona virüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının 81 İlin Valiliğine gönderdiği 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' konulu genelge kapsamında Antalya'nın Alanya ilçesinde denetim gerçekleştirildi. Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in katıldığı denetimlerde esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunulurken, işletmelerde de dezenfektan, maske ve sosyal mesafe kuralları kontrol edildi.

Korona virüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı 81 İlin valiliğine 'Sağlık için Hepimiz İçin' konulu genelge gönderdi. Genelge kapsamında Alanya'da Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Binbaşı Engin Burak Mindivanlı, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ile çok sayıda ekiplerin katılımıyla denetimler gerçekleşti. Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin, maske, mesafe ve temizlik kurallarının kontrol edildiği denetimlerde lokanta, kafe, restoran, pazar yeri, market, butik gibi noktalarda incelemelerde bulunuldu. Denetimlerde Kaymakam Ürkmezer, işletmelerin almış oldukları önlemleri yerinde denetleyerek, korona virüsle mücadelede ile maske takılması konusunda esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Bütün denetim ekiplerimiz sabahtan itibaren denetim yapmaya başladı"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer denetimlerle ilgili, "Alanya'da da bu kapsamda bütün denetim ekiplerimiz sabahtan itibaren denetim yapmaya başladı. Aslında biz bu denetimi düzenli olarak yapıyoruz. Her gün ve çeşitli işletmeleri denetliyoruz. Bugünün özelliği ise aynı anda ve yoğun bir şekilde denetim olması. Gerek emniyet müdürlüğümüz, gerek jandarma komutanlığımız, gerek belediye başkanlığımız, gerek müftülüğümüz, tarım müdürlüğümüzden ve bütün birimlerden ekipler karma ekipler oluşturduk. Sebze meyve satıcılarından manavlara, berberlerden plaj işletmecilerine, akşam bütün restoranlardan kafeleri, çanta satıcılarını, bütün işletmelere, bakkallara, büfelere kadar denetleme yapıyoruz" dedi.

"Hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz"

Bu denetlemelerde amaçlarının vatandaşlarda, işletmelerde maske bilincini, mesafe ve hijyen bilincini oluşturabilmek olduğunu aktaran Ürkmezer, "Biz daha önceki yaptığımız denetimlerde de şunu gördük. Birçok işletmenin girişinde maskesiz içeri girilmeyeceğine dair ibareler mevcut. Kapalı işletmelerin girişlerinde vatandaşlar buna uyuyor ama bugün özellikle Pazar gelmek istedik. Aslında bizim pazar denetimimiz pandemiyle mücadele sürecinden beri devam ediyor. Pazarları kapalı alana çeviriyoruz ve zabıta güçleri vasıtasıyla da kontrolleri yapıyoruz ve maske bırakıyoruz ancak vatandaşlarımızda, pazarcı esnafımızda bazen göz ardı etme buralarda sokaklarda maske takmak zorunlu olmadığı için insanlar bazen unutup gelebiliyor. Bizim bunları karşılamamız gerekiyor. Biz ister vatandaş, ister esnaf, ister pazarcı, ister kafe işletmecisi olsun, bizim için değil, kendi sağlıkları için maske takmalarını, mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA