Alanya'da korona virüs denetimi aralıksız sürüyor - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimlere ilçe Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer de katıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Alanya'da korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor. İlçede sabah saatlerinde başlayan denetimler gece geç saatlere kadar sürdü. Kentin en işlek yerlerinden olan Atatürk Caddesi ile İskele Caddesi'nde yapılan geniş çaplı denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı. Yapılan denetimlere Kaymakam Ürkmezer'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdür Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı ve çok sayıda ekipler katıldı. İlçenin işlek cadde ve sokaklarındaki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek gezen Kaymakam Ürkmezer, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında incelemeler bulundu. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, genel olarak kurallara uyulduğunu ifade etti. - ANTALYA