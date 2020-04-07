Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu - Son Dakika

Alanya'da korona virüse karşı dezenfeksiyon tüneli kuruldu

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından korona virüsten korunmak için 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan dezenfeksiyon tüneli kuruldu.

Alanya Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı kurulan dezenfeksiyon tüneli Hükümet Meydan'ındaki Atatürk Anıtı önüne konularak tanıtımı yapıldı. Dezenfeksiyon tünelinin tanıtımına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş katıldı.

Sosyal mesafenin korunduğu tanıtım töreninde gazetecilere bilgi veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, salgına karşı tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Yücel, "Yerel yönetim olarak tüm gayretimiz bu virüsün doğurduğu etkenleri bir an önce başımızdan def etmek. Bunu hem sağlık hem gıda hem de ekonomik açıdan yerel yönetim olarak herkesin yanında olduğumuzu bildirmek isterim. Bugün de insanlarımızın sağlığı için bakanlığımızın verdiği dezenfekte onayı olan tüneli meydana kurduk. Böylelikle sabah iş yerine giden arkadaşlarımız ve akşam evine gidenler bu dezenfekte tünelinden yararlanıp kullanabilecek. Hem virüs etkisinden kurtulacak hem de bütün bakterilerinden dezenfekte olacaklar. Sağlıklı bir şekilde günlük hayatlarını devam ettirebilecekler" dedi.

"Halkımızın maske ihtiyacını karşılamaya çalışacağız"

Alanya genelinde alınabilecek tüm önlemleri aldıklarını aktaran Yücel, "Mevcut kalabalık sosyal alanlar, kamu alanlarını dezenfekte ediyoruz. Sokaklarımız yıkanıyor. Bir iki gün içerisinde arazözle karışımın olduğu sabahın erken saatleri ile akşam saatlerinde hizmete girecek. Şehirlerimizde aynı uçkun ilaçlaması gibi bakteri ilaçlamamız olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla son zamanlarda maske takılması zorunlu hale geldi. Biz de insanlara ulaşılabilir olarak herkese elimizden geldiği kadar maske ulaştırmaya çalışıyoruz. Piyasada maske bulmakta zorlanıyorduk. Yeni çıkan genelgeyle satışların olmamasıyla birlikte bunların kamu kuruluşlarında hem de yerel yönetimlerde dağıtımlarına bir an önce başlanıyor. Biz de bulabildiğimiz kadar, 45 bin dağıtıldı. Bugünkü kargomuzdan 50 bin çıkacak. Biz küçük rakamlarla başlamıştık ama sadece şu anki sipariş verdiğimiz rakam 150 bin, yeni yasadan dolayı devletimiz kumaşını karşılayacak. İşçilikleri diğer fabrikalarda yaptırmak suretiyle sabahtan 200 bin maske siparişi verdik. Halkımızın bu zaman dilimi içerisinde ne kadar maskeye ihtiyacı varsa hepsini karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

Tünel kişileri algılayarak özel karışımlı solüsyon buharı salıyor

Yaklaşık 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan ve otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, içerisine giren kişileri algılayarak özel karışımlı solüsyon buharı salıyor. Buharla birlikte kişilerin kıyafetlerinin üzerindeki olası zararlı bakteriler temizleniyor.