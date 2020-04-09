Alanya'da koronavirüsü yenen kadın, taburcu oldu - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, koronavirüse yakalanarak özel hastanede tedaviye alınan Sevim Altınok (37), tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Alanya'da Sevim Altınok, yaklaşık 2 ay önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle ilçedeki özel hastaneye gitti. Hastanede tedaviye alınan Altınok'un, covid-19 testi pozitif çıktı. Altınok, iki aylık tedavisi sonucu bugün yapılan son testinin negatif çıkmasıyla taburcu edildi. Tedavisi sona eren Altınok, tedbir amaçlı 14 gün evinde karantinada kalacak.

Yaşadığı süreci anlatan Altınok, "2 aydır çok kötüydüm. Öksürük ve ateşle hastaneye geldim. Daha sonra testlerim pozitif çıktı. Korona tedavisine başlandı. Karantina altındaydım. Odama kimse alınmadı. Şimdi çok şükür çok iyiyim. Allah herkesten razı olsun" dedi.

TEDAVİSİ EVDE TAMAMLANACAK

Hastanın tedavisiyle ilgilenen Dr. Osman Zenginbaş, Sevim Altınok'un tedavisi tamamlansa da evinde 14 gün karantina sürecinin devam edeceğini söyledi. Dr. Zenginbaş, "Sevim hanımı bugün şifa ile taburcu ediyoruz. 14 gün daha evden çıkmayacak. Özellikle bağışıklık sistemi kötü olan yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalıkları olan vatandaşlarla temas etmeyecek. Sevim hanımı her gün telefonla arayacağız. Bakanlık yetkilileri tarafından da her gün aranacak" diye konuştu.