Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

11.12.2020 16:20

Son dakika haberler: Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yakalanırken, 3 tabanca bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, JASAT ekipleri tarafından kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde yakalanırken, 3 tabanca bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi Enes C.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı belirleyerek çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren ekipler, şüpheli Enes C.'yi Dimçayı mevkii Regülatör Caddesi üzerinde kovalamaca sonucu durdurduğu Antalya plakalı otomobilde yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda ise satışa hazır vaziyette 30 gram esrar, 5 gram eroin, 2 gram metamfetamin, 14 uyuşturucu hap ile 2 kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı
Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Alanya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı Küçükken İspanyol gribini yenen Emine nine, 103 yaşında da koronavirüsü yendi Koronavirüse yakalandıktan sonra karnındaki bebeğini kaybeden genç kadın, hayata tutunamadı 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan, ölümden döndüğünü ilk kez anlattı Hakan Ural, gündüz kuşağındaki programları eleştiren Defne Samyeli'ye demediğini bırakmadı Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi
İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor İspanyol futbolcu Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmayı düşünüyor         
16:40
Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu Dünyada bir gün bile geçiremedi, cenazesi de ölümü kadar yürek burktu         
16:26
Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor Koronavirüse karşı dev iş birliği: İngiltere'nin AstraZeneca ve Rusya'nın Sputnik V aşıları birleştiriliyor         
16:07
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü         
15:05
Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor         
14:17
Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması Son Dakika: Yaptırım uygulanacak mı? AB Zirvesi sonrası Merkel ve Macron'dan Türkiye açıklaması         
13:34
İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı İstanbul'da zabıta turist oldu; taksicilere ceza yağdı         
13:19
Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek Çalışmalar hızla sürüyor! Halkalı-Kapıkule arası yolcu trenleri için 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek         
12:49
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor BM'den aldığı hibeyle iş kuran Suriyeli kadın, ürettiği lokumları 4 ülkeye ihraç ediyor         
12:05
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı HDP'li vekilden skandal hareket! Terör örgütü üyesinin telefonunu el çabukluğuyla çekip aldı         
10:31
29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor 29 yıldır geçimini 1,5 metrekarelik dükkandan sağlıyor         
08:47
Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti Yasak olmasına karşın yapılan düğüne polis baskını! Gözyaşlarına boğulan gelini arkadaşları teselli etti         
08:06
Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çeken 1996 model otomobiline 70 bin lira istiyor         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 16:49:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Kovalanan otomobilden silah ve uyuşturucu çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei