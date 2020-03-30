Son Dakika › Güncel › Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Alanya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 61 kişiye cezai işlem uygulandı
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, koronavirüsün (Kovit-19) yayılmasına ilişkin alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 61 kişiye yasal işlem yapıldı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerde, koronavirüsün (Kovit-19) yayılmasına ilişkin alınan tedbirlere uymadıkları tespit edilen 61 kişiye yasal işlem yapıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülke genelindeki koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlerini artırdı.
Ekipler, kumar oynayan 9, evde parti düzenledikleri tespit edilen 7, amatör balıkçılık yapan 3, sahilde gezen 4, piknik yapan 37 ve "emre itaatsizlik" yapan bir kişinin olduğu toplam 61 kişi hakkında yasal işlem yaptı.
Denetimlerin sıkı şekilde süreceği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Son Dakika Jandarma ekipleri, evini kahvehaneye çeviren ve oyun oynayan 8 kişiye, 9 bin lira para cezası uyguladı Evde bulunan kasadan altın çalarak kayıplara karışan hırsızları ayak izleri ele verdi Polis, Rus turisti denizden çıkarıp oteline gönderdi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 750 bini geçti