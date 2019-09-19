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Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığı: 4 gözaltı

5 dakika önce

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığı: 4 gözaltı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçu kapsamında 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası H.Ü. ve İ.K.'yi Alanya'da, Ö.D. ile M.S.'yi ise Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı.


Çok sayıda materyal ve yüksek miktarda para ele geçirildi


Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, 6 sim kart, cep telefonları, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, 100 litre sahte alkollü içki, tarihi eser niteliğinde 51 sikke ve bir miktar uyuşturucu da bulundu. Gözaltına alınan 4 şüphelinin karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:36 Kaynak: İHA
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