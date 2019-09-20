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Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama

1 saat önce

Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklamaANTALYA - Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ve Manavgat ilçelerinde başkalarına ait kredi kartı bilgileriyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçu kapsamında 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası H.Ü. ve İ.K.'yi Alanya'da, Ö.D. ile M.S.'yi ise Manavgat'ta yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon kapsamında soruşturmayı derinleştiren ekipler F.B., A. Ç. isimli şüpheliyi de bir süre sonra Alanya'daki adresinde gözaltına aldı.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda ise çeşitli bankalara ait kredi kartları, kredi kartı slipleri, 6 sim kart, cep telefonları, 22 kredi kartı pos cihazı, 2 hesap kartı, 4 tabanca mermisi ile 72 bin 720 lira ve bin 200 dolar ele geçirildi. Ayrıca, 100 litre sahte alkollü içki, 51 sahte sikke ve bir miktar uyuşturucu da bulundu. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Ö. D., M. S., F. B., ve A. Ç., serbest kalırken H. Ü., ve İ. K., ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya'da kredi kartı dolandırıcılığına 2 tutuklama

Manavgat, Jandarma, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:29 Kaynak: İHA
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