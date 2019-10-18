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Alanya'da 'kredi kartı' operasyonu

1 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamasıyla 5 kişi, gözaltına alındı.

Alanya'da 'kredi kartı' operasyonu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, 'banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçlamasıyla 5 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alanya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortak çalışma gerçekleştirdi. 'Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması' suçundan aranan Cem S., Yahya Y., Ozan S., Faruk B. ve Yakup K., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 100 gram kubar esrar, çok sayıda pos cihazı, suç işlemede kullanıldığı değerlendirilen cep telefonları ve SIM kartları ile bilgisayarın yanı sıra 1014 kredi kartı slipi ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.


Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 12:15 Kaynak: DHA
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