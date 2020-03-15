Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi (2) - Son Dakika

GEMİ ALANYA'DAN AYRILDI

Alanya'ya demirleyen 'Serenissima' adlı gemide, çoğu İngiliz 91 yolcudan sadece 1 Alman turist dışındakilerin ilçeye giriş yaptığı öğrenildi. Liman girişinde prosedür kapsamında termal kameralarla kontrolün ardından kente giren İngiliz turistlere, havayoluyla olduğu gibi deniz yoluyla seyahatlerde de yasak uygulanmıyor. Lüks gemi saat 16.00 sıralarında ilçeden ayrılıp, Mısır'a doğru yola çıktı.