Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi (2) - Son Dakika

Alanya'da kruvaziyer gemi sürprizi (2)
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GEMİ ALANYA'DAN AYRILDIAlanya'ya demirleyen 'Serenissima' adlı gemide, çoğu İngiliz 91 yolcudan sadece 1 Alman turist dışındakilerin ilçeye giriş yaptığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:48 Kaynak: DHA
GEMİ ALANYA'DAN AYRILDI
Alanya'ya demirleyen 'Serenissima' adlı gemide, çoğu İngiliz 91 yolcudan sadece 1 Alman turist dışındakilerin ilçeye giriş yaptığı öğrenildi. Liman girişinde prosedür kapsamında termal kameralarla kontrolün ardından kente giren İngiliz turistlere, havayoluyla olduğu gibi deniz yoluyla seyahatlerde de yasak uygulanmıyor. Lüks gemi saat 16.00 sıralarında ilçeden ayrılıp, Mısır'a doğru yola çıktı.
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