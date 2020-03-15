Alanya'da 'Kruvaziyer' sürprizi - Son Dakika
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Alanya'da 'Kruvaziyer' sürprizi

6 saat önce

Alanya'da 'Kruvaziyer' sürprizi Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler bekleyiş içerisindeyken kruvaziyer gemi sürprizi yaşandı.

Alanya'da 'Kruvaziyer' sürprizi

ANTALYA - Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle Antalya'nın Alanya ilçesindeki turizmciler bekleyiş içerisindeyken kruvaziyer gemi sürprizi yaşandı. Alanya Limanı'na demirleyen gemiden 91 turist ve 52 mürettebat karaya ayakbastı.

Antalya'dan yola çıkan Bahama bandıralı 'Serenissima' isimli kruvaziyer gemi Alanya Limanı'na demirledi. Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün kurduğu kontrol noktasında tüm kruvaziyer yolcuları ve personel koronavirüsü karşı termal kamera gözetiminden geçirildi. Karaya ayak basan çoğunluğu İngiliz 91 turist ve 52 mürettebatı Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere giderken, bazıları da şehir turuna katıldı. Lüks geminin akşam saatlerinde Alanya'dan Mısır'a hareket edeceği belirtildi.

Alanya'da 'Kruvaziyer' sürprizi

Antalya, Alanya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:48 Kaynak: İHA
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